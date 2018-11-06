​14 ноября в региональном Правительстве пройдут публичные слушания по проекту закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Мероприятие начнется в 16.30 в аудитории №236.



Для участия в слушаниях необходимо в срок до 13 ноября включительно подать заявку по телефону (4852) 40-09-20 или по адресу электронной почты: volochaev@yarregion.ru.



Проект закона доступен для ознакомления на сайте Общественной палаты Ярославской области в разделе «Документы/Общественные слушания и общественная экспертиза» и на сайте Ярославской областной Думы в разделе «Проекты правовых актов, внесенные в Думу».



Слушания проводятся в соответствии с региональным законом «О бюджетном процессе» для учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации социально-экономической политики.