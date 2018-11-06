|Региональный Центр поддержки предпринимательства начал оказывать бесплатные консультационные услуги представителям малого и среднего бизнеса Ярославской области.
– Инвестиционный блок Правительства области проводит много обучающих мероприятий, но часто предпринимателю нужен просто совет профессионала, как поступить в конкретной ситуации. В таких случаях Центр поддержки предпринимательства, наше структурное подразделение, и предоставляет консультационные услуги, – рассказал директор ГБУ ЯО «Корпорация развития МСП» Олег Михайлин. – Эти консультации – лишь часть комплексного подхода по поддержке малого и среднего бизнеса, осуществляемого в регионе.
Темы, по которым идет консультирование: бюджетирование и финансовое планирование, маркетинг, получение патентов и лицензий, правовые вопросы, подбор персонала, применение трудового законодательства Российской Федерации и сертификация продукции. Кроме того, специалисты центра консультируют предпринимателей по возможностям получения мер государственной поддержки.
Чтобы получить консультацию, предпринимателю необходимо заполнить заявку на сайте http://yarincubator.ru/cpp76/ или обратиться в региональный Центр поддержки предпринимательства по тел. (4852) 594-754. Подробнее о получении консультаций можно узнать в офисе по адресу: Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж, центр «Мой бизнес».
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