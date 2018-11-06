​В первом квартале следующего года стационарные и диагностические отделения закрытой детской больницы №1 разместятся на площадях бывшей КБ №5 по адресу: улица Терешковой, 22.



С конца сентября в Ярославле начала работать Центральная городская больница. Новое юридическое лицо было образовано в результате объединения клинической больницы №1, клинической больницы №5, детской клинической больницы №1 и поликлиники №2. В настоящее время организовано перемещение терапевтических участков №8, 9, 10 и 11 с улицы Терешковой в расположенное на улице Собинова, 34/1, здание поликлиники №1.



– Уже с 12 ноября пациенты этих участков будут получать медицинскую помощь на улице Собинова, – рассказал главный врач Центральной городской больницы Сергей Луганский. – Всю информацию о прикреплении к новой поликлинике ярославцам страховые компании, в которых пациенты получали медицинский полис, присылают индивидуально – с помощью СМС на личный мобильный номер. Кроме того, во всех наших больницах размещены объявления, также можно получить консультацию, позвонив в регистратуру.



До конца ноября пациенты остальных терапевтических участков будут получать медицинскую помощь, как и ранее, на улице Терешковой, 22. А уже с начала декабря их прикрепят к поликлинике на проспекте Октября.



– С 1 декабря стационарные отделения, которые базировались на площадях бывшей больницы №5, перестанут принимать пациентов по этому адресу, – отметил Сергей Луганский. – Терапевтическое отделение будет перемещено на проспект Октября, неврологическое и реабилитационное отделения – в госпиталь ветеранов войн. И уже с начала декабря мы начнем готовить базу для переезда в здание на улице Терешковой отделений бывшей детской больницы. Думаю, что после ремонта и получения лицензий детская служба вновь соберет свои мощности под одной крышей.



В результате переезда условия для лечения юных ярославцев станут более комфортными и будут соответствовать современным требованиям. Помимо стационара, в здании на улице Терешковой планируют открыть детский клинико-диагностический центр.