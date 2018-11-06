​В 2018 году на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск отремонтировано три участка общей протяженностью 4,5 километра. Работы производились в рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области».



– Дорогу от Ярославля до Рыбинска мы ремонтируем второй сезон, и в следующем году работы будут продолжены: планируется провести их на участке длиной около 5 километров, – рассказал директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Но уже сейчас мы можем говорить о том, что почти полностью привели автотрассу в нормативное состояние.



В этом году подрядчик провел фрезерование покрытия, уложил два слоя асфальта, отремонтировал водопропускные трубы, съезды, укрепил обочины. Посадочные площадки на автобусных остановках оборудованы заездными карманами с переходно-скоростными полосами, а металлические автопавильоны заменены на железобетонные. Для обеспечения снижения скорости движения автомобилей рядом с пешеходными переходами сделаны искусственные неровности. Также установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и перильное ограждение и нанесена горизонтальная разметка термопластичными материалами, которые повышают ее видимость в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.



Сотрудники Ярославской областной дорожной службы контролировали соблюдение качества производства работ на всех этапах.