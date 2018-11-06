|В 2018 году в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области был выполнен капремонт крыши дома №4 по 1-й Портовой улице в областном центре.
– Срок сдачи данного объекта по графику – декабрь 2018 года, – рассказал начальник службы строительного контроля регионального фонда капремонта МКД ЯО Андрей Кропотов. – Однако уже сейчас на объекте выполнено 100 процентов запланированного объема. Инженеры службы строительного контроля регионального фонда капремонта многоквартирных домов Ярославской области отметили высокое качество работ.
Площадь крыши этого дома – около 900 квадратных метров. В соответствии с проектом были выполнены усиление и частичная замена стропильных конструкций, утепление, укладка нового покрытия. В ходе ремонта не зафиксировано протечек и иного повреждения имущества собственников. Сейчас объект готовится к сдаче.
Региональный фонд ежедневно проверяет работу подрядчиков на объекте, и Правительство области еженедельно контролирует ход работ по капитальному ремонту.
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