|Студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года, могут стать участниками студенческой олимпиады «Я – профессионал». Официальную регистрацию на сайте https://yandex.ru/profi/ уже прошли более 200 тысяч человек.
Ключевая особенность олимпиады «Я – профессионал» – практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры.
В 2018 – 2019 учебном году олимпиада проводится по 54 направлениям. Наибольшей популярностью пользуются «Экономика», «Психология», «Менеджмент», «Лечебное дело», «Математика», «Программирование и информационные технологии», «Юриспруденция», «Биология», а также «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление». Для участников на официальном портале проекта уже доступны демоверсии заданий, которые позволят лучше подготовиться к испытаниям. В зависимости от направления они отличаются по формату и времени на их выполнение.
Отборочный этап олимпиады пройдет с 24 ноября по 9 декабря. Участники, показавшие высокие результаты, смогут принять участие в одной из 15 зимних школ по выбранному направлению состязаний. Они состоятся в феврале 2019 года.
Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а также профиль в национальной базе «Я – профессионал», которая предоставляет возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.
Справка
Олимпиада «Я – профессионал» – один из проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом России В.В. Путиным 22 мая 2018 года. Организаторы мероприятия – Российский союз промышленников и предпринимателей и ведущие вузы России.
Первая олимпиада студентов «Я – профессионал» проходила с 7 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года. На участие в ней было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям из всех регионов России, кроме Чукотки. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек.
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