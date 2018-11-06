​Прием граждан будет проводиться по адресу: город Ярославль, Советская пл., д. 1/19.

​07.11.2018 10.00-13.00​Бочаров Олег Анатольевич – Начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области

​08.11.2018 10.00-13.00​Кокин Антон Федорович – Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования

​13.11.2018 10.00-13.00​Паутов Иван Геннадьевич – Руководитель Управления ФАС России по Ярославской области

​14.11.2018 10.00-13.00​Ваганов Владимир Александрович – Руководитель Ярославльстата

​15.11.12018 15.00-18.00​Звягин Александр Михайлович – Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области

​15.11.2018 10.00-13.00​Трифонов Александр Олегович – Руководитель Управления Федерального казначейства по Ярославской области

​20.11.2018 10.00-13.00​Ермолин Василий Михайлович – Начальник Ярославской таможни

​21.11.2018 10.00-13.00​Болдырев Юрий Александрович – И.о. руководителя следственного управления Следственного Комитета России по Ярославской области

​22.11.201814.00-16.00​Миронов Дмитрий Юрьевич - Губернатор Ярославской областиЗапись на прием: 09.11.2018 с 13.00 до 15.00

​28.11.2018 10.00-13.00​Царев Олег Вячеславович – Начальник Северного линейного управления МВД России на транспорте

​29.11.2018 10.00-13.00​Шалаев Владимир Михайлович – Руководитель Управления Росприроднадзора по Ярославской области

Приемная работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 13.00 часов, во вторник и четверг с 15.00 до 18.00. Телефон для справок (4852) 30-77-78.

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