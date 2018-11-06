|Прием граждан будет проводиться по адресу: город Ярославль, Советская пл., д. 1/19.
07.11.2018 10.00-13.00Бочаров Олег Анатольевич – Начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области
08.11.2018 10.00-13.00Кокин Антон Федорович – Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования
13.11.2018 10.00-13.00Паутов Иван Геннадьевич – Руководитель Управления ФАС России по Ярославской области
14.11.2018 10.00-13.00Ваганов Владимир Александрович – Руководитель Ярославльстата
15.11.12018 15.00-18.00Звягин Александр Михайлович – Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
15.11.2018 10.00-13.00Трифонов Александр Олегович – Руководитель Управления Федерального казначейства по Ярославской области
20.11.2018 10.00-13.00Ермолин Василий Михайлович – Начальник Ярославской таможни
21.11.2018 10.00-13.00Болдырев Юрий Александрович – И.о. руководителя следственного управления Следственного Комитета России по Ярославской области
22.11.201814.00-16.00Миронов Дмитрий Юрьевич - Губернатор Ярославской областиЗапись на прием: 09.11.2018 с 13.00 до 15.00
28.11.2018 10.00-13.00Царев Олег Вячеславович – Начальник Северного линейного управления МВД России на транспорте
29.11.2018 10.00-13.00Шалаев Владимир Михайлович – Руководитель Управления Росприроднадзора по Ярославской области
Приемная работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В понедельник, среду и пятницу с 10.00 до 13.00 часов, во вторник и четверг с 15.00 до 18.00. Телефон для справок (4852) 30-77-78.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
09:45
11 просмотров
2018.11.06 До 22 ноября студенты могут подать заявки на участие в масштабной образовательной олимпиаде «Я – профессионал»2018.11.06 В Ярославле досрочно завершены работы по капитальному ремонту крыши дома на улице 1-й Портовой2018.11.06 В этом году отремонтированы очередные участки автодороги Ярославль – Рыбинск2018.11.06 В первом квартале 2019 года отделения закрытой детской больницы заработают на новых площадях2018.11.06 Предприниматели региона могут получить бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса