​В Ярославле прошел межрегиональный семинар по разработке стратегии развития национального туристического маршрута Золотое кольцо. В мероприятии, организованном при поддержке Министерства культуры и регионального департамента туризма, приняли участие более ста представителей туриндустрии. Вместе они обсудили планы усовершенствования маршрута.



– Существующий формат туров по Золотому кольцу предполагает преимущественно осмотр храмов и монастырей. А сегодня туристы ожидают большего, предъявляя высокие требования и к уровню сервиса, и к содержательной части поездок, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Чтобы пробудить интерес к маршруту у молодого поколения, нужно переформатировать существующие предложения, актуализировать содержание туров, обогатить Золотое кольцо новыми проектами и идеями.



Десять федеральных отраслевых экспертов провели работу с участниками семинара из Сергиева Посада, Иванова, Владимира, Суздаля, Ростова, Переславля-Залесского, Углича и Ярославля. По итогам мероприятия было принято 11 проектных решений, которые позволят перезагрузить один из старейших туристических маршрутов страны.



Среди проектов – разработка туристско-рекреационной тропы вдоль реки Которосли в Ярославле, реконструкция Спасской улицы и обустройство сквера для отдыха в Угличе, межрегиональные программы «Читай историю по городам Золотого кольца» и «Авангард в архитектуре». Все предложения будут отправлены в Министерство культуры РФ.



Справка



Ярославская область – единственная, включающая в себя сразу четыре города туристического маршрута Золотое кольцо России. Сейчас маршруту присвоен статус национального проекта. Министерством культуры РФ Ярославский регион определен его координатором.