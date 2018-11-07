​6 ноября в Правительстве области в рамках V Всероссийской недели сбережений состоялся семинар по финансовой грамотности населения. Основной целью мероприятия стало привлечение внимания граждан к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным средствам. Семинар проводился департаментом финансов Ярославской области совместно с генеральным партнером недели сбережений ПАО «Почта Банк».



– Основы формирования семейного бюджета и эффективного управления личными денежными средствами очень схожи с принципами и подходами к формированию бюджета страны или региона. Необходимо обеспечить разумный баланс доходов и расходов, определить для себя приоритеты, реализацию которых с точки зрения затрат надлежит осуществлять в первую очередь. Для этого нужны навыки и механизмы, которыми и предлагается овладеть россиянам в рамках проекта по финансовой грамотности, – отметил на открытии мероприятия первый заместитель директора департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.



Сотрудники «Почта Банка» помогли разобраться в теме личной финансовой безопасности, объяснили основы разумного финансового поведения, а также рассказали, как защитить свои права на рынке финансовых услуг.



Для более подробного изучения темы финансовой грамотности для всех возрастных групп пользователей на сайте «Вашифинансы.рф» размещены методические материалы, презентации, видеоролики, мультфильмы, комиксы, тесты, разработки игровых программ и исследований.



А на сайте infourok.ru до 28 ноября можно пройти онлайн-тестирование по определению уровня финансовой грамотности и получить сертификат участника V Всероссийской недели сбережений.