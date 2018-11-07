​27 ноября в рамках Ярославского инвестиционного форума пройдет «Битва стартапов» Центрального федерального округа. Ее тема – цифровые и промышленные технологии. В ходе мероприятия авторы стартап-проектов представят свои разработки.



– Цель битвы – не только конкурс среди проектов ЦФО, но и возможность для авторов этих стартапов продемонстрировать свои достижения экспертам федерального уровня, доказать эффективность и значимость своих разработок, обменяться опытом с коллегами, найти потенциальных инвесторов и партнеров, – отметила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Инвестиционный блок Правительства Ярославской области накопил значительный опыт по поддержке стартап-проектов и значительные связи в сфере венчурной индустрии. Теперь мы готовы выйти на новый уровень и включить в работу по популяризации инноваций соседние регионы.



Свое участие в битве уже подтвердили эксперты из венчурных фондов «TealTech capital», «Yellow Rockets», «Techsensor», а также из инновационного центра «Сколково».



Организаторы мероприятия – региональные департамент инвестиций и промышленности и Корпорация развития МСП – приглашают к участию проекты, уже имеющие прототипы и работающие в таких сферах, как технологии анализа больших данных и машинного обучения, искусственный интеллект и нейронные сети, цифровая экономика, логистика, экологичное производство, энергосбережение, роботы для производства, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать.



Подробности на сайте форума: https://yaif.ru/battle-of-startups/.



Справка



Ярославский инвестиционный форум – одно из главных экономических мероприятий региона. Планируется, что форум соберет более тысячи участников, среди которых – директора крупных федеральных государственных и бизнес-структур, эксперты инвестиционной отрасли, инвесторы. Ключевая тема форума в этом году – «Инвестиции в человека».