​7 ноября делегация Ярославской области прибыла с рабочим визитом в Чешскую Республику, чтобы презентовать инвестиционные возможности региона.



В ходе трехдневной поездки ярославцы посетят Министерство промышленности и торговли и торговое представительство Российской Федерации в Чешской Республике, а также Торгово-промышленную палату города Брно.



Запланированы встречи с генеральным консулом РФ в Брно Александром Будаевым, торговым представителем Российской Федерации в Чешской Республике Сергеем Ступарем, с представителями бизнес-сообщества Чехии, в частности, с руководством машиностроительной компании «PBS Group» и производителя широкого спектра медицинских устройств «Bioster».



– Ярославская область имеет давний опыт сотрудничества с Чешской Республикой в различных сферах, таких как экономика, образование, культура и туризм, – отметила директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина, возглавляющая делегацию. – Активно развиваются контакты на межмуниципальном уровне. Внешнеторговый оборот между нашей областью и Чехией в 2017 году увеличился по сравнению с 2016-м на 17 процентов и составил 24 миллиона долларов США.



Основу экспорта Ярославского региона в Чехию составляет продукция химических производств: технический углерод, резинотехнические и пластмассовые изделия. Активно продолжается развитие совместного предприятия «ПневмоформРус», действующего на территории Ярославской области.



Развиваются и прямые деловые контакты между предприятиями Ярославской области и Злинского края. Так, ООО «Лакокраска» сотрудничает с компанией «BKP Group», «Tosuulin» – с ПАО «ОДК-Сатурн», фирма «Rokospol» – с АО «Русские краски».