​Заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и руководитель регионального филиала РТРС Альберт Сазонов в рамках рабочей поездки в Рыбинск вручили директорам двух детских домов приставки для приема цифрового вещания. Всего такие приставки получат 14 детдомов региона, что позволит детям смотреть телеканалы в лучшем качестве. Также Екатерина Троицкая совместно с главой городского округа Денисом Добряковым встретилась с представителями рыбинской общественности, которым рассказали о ходе реформы телерадиовещания в России.



– Завершается реализация федеральной программы развития телерадиовещания, которая предусматривает переход с аналогового сигнала на цифровой уже со следующего года, – сообщила Екатерина Троицкая. – С января 2019 года аналоговое вещание прекратится в пунктах с населением меньше 100 тысяч человек, а впоследствии и во всех остальных. Сегодня наша задача – чтобы жители региона заблаговременно подготовились к этим переменам, а также помочь решить возникающие трудности.



Приставки для приема цифрового телевидения были переданы Рыбинскому детскому дому и Волжскому детдому.



– У нас ребята разного возраста, и они хотят, как и все, смотреть телевизор в хорошем качестве, – поделилась директор Волжского детского дома Ольга Соколова. – Эта приставка – большое подспорье для нашего бюджета, так как сейчас мы платим за кабельное телевидение.



Сеть цифрового эфирного телевещания позволяет людям принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование. Подключение оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года) нужна лишь антенна дециметрового диапазона.



По всем вопросам цифрового телевидения и его подключения можно позвонить на горячую линию: 8-800-220-20-02.



Справка



Сегодня жители Ярославской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург – 5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», Общественное телевидение России, «ТВ Центр», а также три радиоканала – «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».



К концу 2018 года жители Ярославской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ»).