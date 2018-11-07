​Губернатор Дмитрий Миронов провел встречу с главой Рыбинска Денисом Добряковым. Они обсудили ряд актуальных для городского округа вопросов.



В первую очередь главу региона интересовал ход дорожных работ.



– В этом году Рыбинск получил беспрецедентную сумму на ремонт городских улиц, 600 миллионов рублей, – отметил Дмитрий Миронов. – Для меня важно понимать, что выделенные средства использованы целевым образом, а все работы выполняются качественно и в полном объеме.



Денис Добряков сообщил, что основная часть работ – укладка асфальта – завершена. Осталось выровнять обочины, ливневые колодцы, установить дорожные знаки и сделать разметку. Ремонтные работы затронули более 30 километров дорожного полотна на ключевых городских улицах. Претензий к подрядным организациям – ГП «Ярдормост» и РУМСР – по выполненным работам у городских властей на данный момент нет.



Другой важной темой встречи стало прохождение отопительного сезона. По словам главы Рыбинска, в ходе подготовки к зимнему периоду акт готовности системы был получен своевременно. Есть замечания к некоторым управляющим компаниям, но все вопросы решаются в рабочем порядке. Также завершены подготовительные мероприятия к зимней уборке города. Определены подрядные организации, которые будут заниматься сезонным содержанием улично-дорожной сети, с ними заключены контракты, проверена стоящая на балансе техника.



Губернатор поручил мэру города лично контролировать прохождение зимнего сезона, а также реализацию в Рыбинске программ с участием областных денег.