​Вопрос реконструкции ярославского стадиона «Славнефть» обсудили на оперативном совещании представители регионального Правительства и мэрии областного центра. В настоящее время ведется подготовка документов по включению объекта в федеральную программу «Наследие Чемпионата мира по футболу». В рамках реализации министерской программы стадионы и тренировочные площадки должны быть переустроены и выйти на окупаемость к 2023 году. Реконструкции обусловлены необходимостью приведения их состояния к требованиям FIFA и осуществляются с привлечением средств федерального бюджета.



– Мы намерены вступить в программу Министерства спорта, чтобы на этом стадионе появились новый газон и легкоатлетическое ядро, – рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Для нас очень важно дать этому объекту вторую жизнь.



Стадион «Славнефть» в Ярославле является основной площадкой для подготовки спортивного резерва по футболу. Сейчас на данном объекте уже заменено искусственное покрытие на натуральное, построен новый павильон, в состав которого входят раздевалки для команд, конференц-зал, помещения для обслуживающего персонала, медицинский и массажные кабинеты.