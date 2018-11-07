​Уровень безработицы в регионе снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 ноября в области официально зарегистрировано 6862 безработных.



– Мы можем отметить положительную тенденцию – уровень регистрируемой безработицы снижается и составляет 1%, в начале года он был на уровне 1,3%, – отметила директор департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина. – На сегодняшний день при содействии органов службы занятости трудоустроено 17494 человека.



Одно из важных направлений деятельности департамента – работа с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. На профессиональное обучение с целью повышения квалификации и адаптации на рабочем месте после выхода из декрета направлено почти 200 человек.



По состоянию на начало месяца органы службы занятости располагали 13778 вакансиями, из них 57 % относятся к рабочим профессиям. Наибольшим спросом работодателей пользуются такие рабочие специальности, как уборщик производственных и служебных помещений, швея, водитель автомобиля, повар, токарь, каменщик, слесарь механосборочных работ. Среди специалистов в настоящее время наиболее востребованы инженеры по различным видам деятельности, менеджеры, воспитатели, средний медицинский персонал и учителя.