​7 ноября состоялось заседание комиссии областной общественной палаты по вопросам культуры и сохранения историко-культурного наследия. Помимо общественников, в нем приняли участие представители регионального департамента культуры, мэрии города, директор музея Валерий Величко. Участники встречи обсудили возможность передачи в региональную собственностьМузея истории города Ярославля, основанием для которой послужило соответствующее обращение властей областного центра.



Заместитель директора областного департамента культуры Юлия Серова отметила, что рассматривая вопрос о передаче на региональный уровень городского Музея, Правительство области руководствуется принципами сохранения музейных традиций и заинтересовано в сохранении истории Ярославля в культурном пространстве.



- Здание Музея истории города, которое находится на Волжской набережной, это место притяжения и любимое место для прогулок у ярославцев и гостей города, – отметила Юлия Серова. - Музей там должен быть. Это важный объект для развития культуры Ярославля и нашего региона в целом.



Механизм передачи до конца пока не определен. Член комиссии и первый директор музея Владимир Извеков высказался за передачу объекта как целостного самостоятельного учреждения, а не в качестве филиала. Этой точки зрения придерживается и нынешний руководитель Валерий Величко.



- Музей истории города это не только здание на Волжской набережной и помещения фондохранилища, но и филиалы – дом-музей М.Богдановича, городской выставочный зал им. Н.Нужина, - сообщил Валерий Величко. – Я за то, чтобы музей был в городе, но в тоже время понимаю трудную финансовую обстановку. 20 миллионов рублей необходимо только на капитальный ремонт, не говоря уже о содержании.



Вопрос о передаче муниципального музея в областную собственность должен быть рассмотрен до 30 ноября. В настоящее время региональный департамент культуры собирает всю необходимую информацию об учреждении, а также рассматривает возможные концепции развития музея.



Как ранее сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев, передача городского учреждения культуры откроет новые возможности развития музейного направления в рамках формирования культурной и туристической привлекательности региона.