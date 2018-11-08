​До конца года в селе Мокеиха Некоузского района должна быть смонтирована новая угольная котельная. Ее строительство позволит повысить качество теплоснабжения жилого фонда и социальных объектов населенного пункта. Сейчас начата работа по монтажу очередной партии оборудования, которое прибыло в село накануне: дымососов, газоходов, воздухоподогревателей.



– В октябре был смонтирован металлический каркас здания, установлены котлы. Работы ведутся активно: уже произведен монтаж окон, дверей, кровельных и стеновых панелей, а также перегородок в помещении. Таким образом, можно говорить о том, что тепловой контур здания закрыт, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Мы строго следим за темпами и качеством хода работ, губернатор региона поставил строительство котельной на особый контроль. Работы ведутся вне зависимости от выходных и праздничных дней.



В настоящий момент теплоснабжение села осуществляется от старой торфяной котельной.



Необходимый запас топлива для нее сформирован и постоянно пополняется. Сейчас в старой котельной работает один котел, мощности которого хватает для поддержания нормативного температурного режима. Второй котел опрессован и готов к работе в качестве резервного.