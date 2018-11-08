​В региональную Думу представлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан». Он предусматривает индексацию мер социальной поддержки.



Индексация составит 4 процента по 18 видам денежных выплат и произойдет впервые за последние 5 лет. Дополнительно проектом закона предлагаются увеличение стоимости школьного завтрака для льготных категорий граждан и повышение академических и социальных стипендий обучающимся в организациях профобразования на 10,3 процента.



– Мы переводим систему оказания социальной помощи на принципы адресности, чтобы сделать ее более справедливой. Об этом, в частности, в марте в своем послании Федеральному Собранию говорил Президент РФ Владимир Путин, – отметил заместитель председателя Правительства – директор департамента финансов Илья Баланин. – Это значит, что получателями такой помощи станут те люди, которые действительно в ней нуждаются. Аналогичные требования предусмотрены и в основных направлениях деятельности Правительства нашей страны до 2024 года.



Для выполнения данных требований и приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным предлагается внести изменения в части применения критериев нуждаемости при предоставлении земельных участков, выделяемых бесплатно, компенсации родительской платы за детский сад, питание учащихся, платы за жилищно-коммунальные услуги.



Напомним, что ранее Минтруд разработал критерии оценки нуждаемости и направил их в регионы. В них рекомендовано оценивать доходы не отдельно взятого человека, а всей его семьи. Введение критериев нуждаемости поможет пересмотреть обязательства по расходам областного бюджета и получить дотации из федерального.



Справка



Социальное законодательство региона предусматривает предоставление мер социальной поддержки гражданам с учетом возраста, трудоспособности, состояния здоровья, состава семьи, уровня доходов. Основным нормативным правовым актом в данной сфере является Социальный кодекс Ярославской области, который регулирует правоотношения в сфере предоставления социальной поддержки, социального обслуживания и оказания социальной помощи. Кроме того, меры соцподдержки семьям с детьми предусмотрены законом ЯО от 28.11.2011 №45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», период действия которого продлен до 2019 года, а по отдельным выплатам – до 2021 и 2024 годов.



С учетом внесения изменений в федеральное законодательство об увеличении пенсионного возраста и в целях поддержки граждан предпенсионного возраста в регионе принят закон от 03.10.2018 №50-з «О временных мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста в Ярославской области», период действия которого распространен до 1 января 2024 года.