|Здание типографии Вахрамеева в Ярославле включено в реестр памятников истории и культуры в категории объектов местного значения.
– На территории Ярославской области более 4,5 тысячи объектов культурного наследия, и большинство из них – вновь выявленные, – рассказал заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Роман Васильев. – К таким относится и здание типографии Вахрамеева. Оно представляет ценность с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства и является подлинным источником информации о развитии типографского дела в Ярославле. Поэтому департаментом была проведена работа по включению его в Единый государственный реестр памятников истории и культуры.
Это здание было построено в 1913 году для размещения в нем типолитографии почетным гражданином города Ярославля Еллием Вахрамеевым на улице Республиканской, ранее – Духовской. Первоначально это было двухэтажное Г-образное здание с небольшим мезонином, оформленное в духе поздней эклектики с элементами модерна.
В советский период здание использовалось по своему прямому назначению: здесь печатались газеты «Северный рабочий», «Юность», многотиражки, книги и брошюры для книжного издательства и разные типографские работы мелкого характера.
В связи с увеличением производства в 1960-е – 1970-е годы здание было надстроено третьим этажом, при этом лицевые фасады надстройки на уровне двух нижних этажей были оформлены идентично историческому, а архитектурное решение третьего этажа нейтральное. Несмотря на реконструкцию типографии Вахрамеева, выполненную силами Ярославских реставрационных мастерских с учетом архитектурных особенностей первоначальной постройки, здание не утратило своей исторической, архитектурной и градостроительной значимости.
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