​К Новому году в музее памяти Михаила Пришвина в Переславле-Залесском откроются новые экспозиции, основанные на частных коллекциях. Музей в честь 145-летия со дня рождения писателя и публициста открылся в селе Купанском Переславского района в феврале этого года. В летний период в музее проходили индивидуальные и групповые экскурсии для детей и взрослых.



Сейчас краеведы разрабатывают экологические тропы, по которым регулярно гулял писатель. Также продолжается работа по сбору краеведческой информации. Два туристических оператора включили в свои программы посещение музея Михаила Пришвина. Создатели планируют также проведение конференций, лекций и семинаров, посвященных жизни и творчеству писателя.



– Радует, что в Ярославской области появляются новые точки притяжения туристов, – отмечает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Кроме этого музея в регионе открылись музей полиграфии в Рыбинске, памятник Макарычу на аэрокомплексе Левцово, колесо обозрения в Ярославле. Все это способствует повышению туристической привлекательности области.



Справка



Музей Михаила Пришвина – это копия исторического дома, в который писатель переехал в июле 1941 года вместе с женой и тещей. Здесь Пришвин прожил до декабря 1943 года и написал рассказы «Фацелия», «Лесная капель», «Повесть нашего времени», придумал сюжет сказки-были «Кладовая солнца» – действие разворачивается как раз в селе Купанском и на расположенном неподалеку Блудовом болоте. Среди экспонатов – архивные фотографии, печатная машинка, ружье, очки писателя и предметы быта, воспроизводящие обстановку тех лет: соломенный матрас, ящики, на которых первое время спала семья Пришвина.