​В ярославскую больницу имени Семашко поступило новое оборудование, закупленное на средства территориального фонда ОМС региона. Аппарат искусственной вентиляции легких был установлен в палате реанимации, а наркозно-дыхательный аппарат – в операционной.



– Стоимость поступившего оборудования – порядка 4,4 миллиона рублей, – сообщил директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Мы понимаем, что больнице требуется обновление, и до конца этого года здесь будет установлен еще один наркозный аппарат уже за счет средств регионального бюджета.



В хирургическом отделении больницы имени Семашко проводится порядка 50 видов операций при более чем 30 различных видах заболеваний, в том числе малоинвазивные оперативные вмешательства с использованием современного эндоскопического оборудования. Новая техника поможет улучшить качество оказываемой помощи.



– В сутки мы проводим порядка трех экстренных операций, в основном это прободные язвы, непроходимость кишечника, различные перитониты, и, конечно, когда под рукой такие современные помощники, шансы помочь пациенту увеличиваются в разы.



Заместитель главного врача больницы Сергей Комиссаров рассказал, что новая техника позволяет делать анестезию современными препаратами и более безопасно проводить самые длинные наркозы, что очень актуально во время многочасовых операций. Пациентам же легче выходить из наркозного состояния после хирургических вмешательств.



Справка



Ежегодно в больнице имени Семашко хирургическую помощь получают более 2 тысяч пациентов, из них оперируются более 1500 человек, 85 процентов из которых – с экстренными хирургическими заболеваниями. В основном это жители Фрунзенского, Красноперекопского и Кировского районов.