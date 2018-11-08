Подведены итоги претензионно-исковой работы в сфере имущественных и земельных отношений за третий квартал 2018 года. Совещание по данному вопросу было организовано департаментом имущественных и земельных отношений области и прошло в формате видео-конференц-связи с участием органов местного самоуправления.



По сравнению со вторым кварталом 2018 года задолженность по договорам аренды земельных участков удалось снизить почти вдвое в четырех муниципальных районах (Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Борисоглебском и Тутаевском), по 10 муниципальным образованиям также прослеживается положительная динамика. Органы местного самоуправления смогли улучшить показатели своей претензионно-исковой работы и по договорам аренды недвижимого имущества.



– Арендные поступления от распоряжения землей и имуществом – один из основных источников пополнения местных бюджетов. Поэтому важно организовать качественный контроль за выполнением обязательств арендаторами, – пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – Судебно-претензионная работа органов местного самоуправления является одним из ключевых показателей эффективности их деятельности как собственников муниципального имущества. Наша общая задача – в корне поменять подходы муниципальных образований к администрированию доходов, а также отношение самих арендаторов к своим обязанностям.



На совещании были проанализированы проблемные моменты, возникающие в процессе исполнения полномочий органами местного самоуправления, и определены варианты их решения. В частности, было поручено организовать постоянную работу согласительных комиссий по ликвидации задолженности, активизировать претензионную работу, в том числе по взысканию долгов в судебном порядке и расторжению договоров аренды. Необходимо также усилить контроль за своевременным направлением исполнительных листов в службу судебных приставов.