​Накануне профессионального праздника в Ярославле вспомнили погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Сегодня состоялась традиционная встреча с родственниками ярославцев, погибших во время несения службы. В мероприятии приняли участие председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липилин, председатель Ярославской городской общественной организации женщин Татьяна Крайкина.



– Это уже традиция – каждый год собираться вместе, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни, охраняя правопорядок. Их имена и подвиги навсегда останутся в наших сердцах, – сказал Дмитрий Степаненко. – Спасибо вам за то, что вы воспитали детей настоящими патриотами.



В настоящее время в УМВД России по Ярославской области числится 66 семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.



– День сегодня торжественный, с одной стороны, а с другой стороны – печальный, – отметил Андрей Липилин. – Все ребята – герои. Мы их не забываем. Забота о семьях – это одно из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел.



В адрес родителей прозвучали слова благодарности, а сотрудников органов внутренних дел поздравили с предстоящим профессиональным праздником, который они отметят 10 ноября.



Справка



Указом Президента Российской Федерации от 30.12.1999 №1745 за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, звания Героев Российской Федерации (посмертно) присвоены трем сотрудникам ОМОНа при УВД Ярославской области.



За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, орденом Мужества (посмертно) награждены 15 сотрудников, орденом Красного Знамени (посмертно) – 5 сотрудников, медалью «За отвагу» (посмертно) – 2 сотрудника.