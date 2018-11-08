​До середины февраля следующего года все районы должны будут утвердить дорожные карты по содействию развитию конкуренции. Такая задача органам местного самоуправления была поставлена сегодня на совещании, посвященном вопросу реализации на территории Ярославской области указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Мероприятие с участием заместителей председателя Правительства области Екатерины Троицкой и Виктора Неженца прошло в режиме видеоконференции.



– По поручению Президента страны в целях укрепления национальной экономики и недопущения монополистической деятельности определено, что содействие развитию конкуренции в Российской Федерации является сегодня одним из приоритетных направлений деятельности исполнительных и законодательных органов власти, а также органов местного самоуправления, – подчеркнула Екатерина Троицкая. – Для обеспечения комплексного подхода к развитию конкуренции в Ярославской области, направленного на достижение ключевых показателей, необходимы их совместные скоординированные действия.



Дорожные карты районы будут разрабатывать с учетом необходимости достижения ключевых показателей развития конкуренции в Ярославской области к 2022 году. Их перечень был согласован с Федеральной антимонопольной службой в рамках заключенного этой осенью между ФАС и Правительством Ярославской области соглашения о взаимодействии.



Эти показатели согласованы в отношении 39 рынков, по четырем из них ответственными исполнителями являются органы местного самоуправления. В их числе – услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, благоустройство городской среды, ремонт автотранспортных средств и ритуальные услуги.