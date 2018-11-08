​Итоги работы по централизации закупок в регионе и планы на следующий год обсудили 8 ноября в Правительстве области на заседании межведомственной рабочей группы.



В совещании, которое провела заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, приняли участие представители региональных департаментов различных отраслей.



– За этот год проделана огромная работа по оптимизации, совершенствованию и развитию контрактной системы в регионе, – сказала Екатерина Троицкая. – И уже сегодня мы наблюдаем итоги этого труда в виде повышения эффективности планирования и расходования средств бюджета, снижения уровня трудо- и ресурсозатрат, а также содействия предотвращению нарушений законодательства, коррупционных проявлений за счет установления единого подхода к осуществлению закупок.



Результативность обеспечения закупок во многом зависит от того, насколько грамотно заказчик формирует начальную максимальную цену контракта (НМЦК). Как следствие, от этого зависят итоговая цена контракта и эффективность бюджетных расходов в целом.



С целью закрепления на региональном уровне порядка формования НМЦК департаментом государственного заказа в этом году были разработаны методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Ярославской области.



Также департамент государственного заказа вышел с инициативой о снижении ценового порога при осуществлении крупных закупок с начальной (максимальной) ценой контракта с 3 миллионов и более до 1 миллиона рублей, а при закупках для нужд городских округов городов Ярославля и Рыбинска – с начальной (максимальной) ценой контракта с 25 миллионов и более до 10 миллионов рублей. Кроме того, предлагается уравнять муниципальные образования при софинансировании с 3 до 1 миллиона рублей. Данная мера также направлена на повышение уровня прозрачности и эффективности закупок.



Подготовлен регламент проверки актуальности, достоверности и объективности информации и документов, использованных заказчиками при обосновании начальной (максимальной) цены контракта, состава и содержания проектной документации на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и линейных объектов Ярославской области, образованным в апреле 2018 года государственным казенным учреждением «Центр конкурентной политики и мониторинга».



Завершены работы по подключению к ГИС «Госзакупки Ярославской области» и обучению работе с ней заказчиков муниципальных образований.



– На данный момент идет подготовка проекта детализированного перечня совместно закупаемых товаров, чтобы далее на его основе внедрить практику проведения совместных закупок среди государственных заказчиков Ярославской области, – прокомментировал директор департамента государственного заказа Андрей Афонин.



Предлагаемый детализированный перечень не подменит имеющийся федеральный каталог товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд, ведение которого осуществляется в единой информационной системе zakupki.gov.ru.



Централизация закупок – это в том числе эффективный инструмент содействия в предупреждении и предотвращении нарушений законодательства и коррупционных проявлений за счет установления единых правил осуществления закупок.