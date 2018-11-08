​Воду Переславского Завода Минеральных вод теперь будут пить в столице. Первые госконтракты заключены между осуществляющим сбыт этой продукции Торговым домом «Переславица» и учреждениями здравоохранения и геолого-геодезических работ Москвы. Это стало возможным благодаря содействию Центра развития поставщиков.



– Для малого бизнеса госзакупки – это возможность обрести авторитетных клиентов и надежные контракты, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Увеличение доли участия малого и среднего предпринимательства в госзакупках и закупках крупнейших поставщиков позволяет бизнесу расти, а регион благодаря этому обретает экономическую стабильность. Правительство области помогает развиваться не только большим и сильным компаниям, но и малому бизнесу.



Роль Центра развития поставщиков в торгах комплексная: от поиска лота, помощи в регистрации на площадке и у поставщика до подготовки документации, непосредственного ведения торгов и сопровождения до заключения госконтракта.



– До обращения в Центр развития поставщиков наша компания в электронных закупочных процедурах не участвовала, – рассказал заместитель генерального директора ООО «Торговый дом «Переславица» Алексей Кукушкин. – Центр помог нам буквально с нуля: от первых консультаций, приобретения электронно-цифровой подписи и до сопровождения во время тендеров. При поддержке Центра мы планируем максимально участвовать в госзакупках и дальше.



На сегодняшний день 45 компаний получают рассылку Центра об актуальных торгах по своей номенклатуре, 30 из них – ежедневно. По итогам рассылки предприятиями подано уже 22 заявки на участие в закупочных процедурах.



Напомним, Центр развития поставщиков появился в Ярославской области в сентябре 2018 года. Его основные задачи – расширение рынка сбыта выпускаемой предприятиями региона продукции и поиск новых клиентов, рост деловой активности в регионе, стимулирование модернизации и расширения производства предприятий, в том числе за счет внедрения инновационных технологий.