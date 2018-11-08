​8 ноября в Москве состоялась встреча заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, в ходе которой обсуждался вопрос возможности проведения в регионе Чемпионата мира по волейболу в 2022 году.



В настоящее время Министерством спорта Российской Федерации подготовлен предварительный перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется организовать проведение Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году. В него включена и Ярославская область.



Глава региона рассказал Ольге Голодец, что жители Ярославской области активно занимаются физической культурой и спортом, в первую очередь игровыми видами, самый массовый из которых – волейбол. Его лидером и визитной карточкой в регионе является волейбольный клуб «Ярославич», основанный в 1988 году. За время существования клуба в нем было подготовлено большое количество победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. На последней летней Олимпиаде в Лондоне четверо волейболистов, прошедших школу «Ярославича», внесли значительный вклад в завоевание сборной России золотых медалей.



– Ярославская область заслуживает право принять соревнования по волейболу мирового уровня, – сказал Дмитрий Миронов. – Прошу вас рассмотреть возможность оказания личной поддержки при направлении заявки Ярославской области на участие в организации Чемпионата мира по волейболу в 2022 году, а также содействовать включению строительства волейбольного комплекса в перечень программных мероприятий, финансируемых из средств федерального бюджета.



Организация чемпионата требует наличия на территории субъекта Российской Федерации спортивного сооружения, отвечающего всем требованиям Международной федерации волейбола, Европейской конфедерации волейбола, Всероссийской федерации волейбола. В настоящее время в Правительство Москвы в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве направлено техзадание на проектирование волейбольного комплекса, в котором учтены все требования, определен участок для размещения объекта. Для организации полноценного тренировочного процесса будет необходимо провести реконструкцию легкоатлетического манежа в Ярославле, в состав которого входит тренировочная площадка для волейбола.



В случае утверждения перечня субъектов Российской Федерации, где планируется организовать проведение Чемпионата мира, в состав которого будет входить Ярославская область, необходимо будет выполнить комплекс мер по модернизации инфраструктуры. Потребуется реконструировать дорогу к аэропорту Туношна и отремонтировать аэровокзал, провести ремонт трассы М8 от Переславля-Залесского до Ростова Великого, реновацию железнодорожного и автовокзала, обустроить парковки.