​В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ольги Голодец и губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Они обсудили вопрос проведения церемонии открытия Года театра, которая пройдет в Ярославле. Мероприятие состоится 13 декабря на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.



– Для региона большая честь принимать такое значимое для страны мероприятие. Хочу вас заверить, что открытие российского Года театра в нашем регионе пройдет на самом высоком уровне, – отметил Дмитрий Миронов. – Уверен, что новые театральные проекты, креативные идеи, специально разработанные к предстоящему Года театра, позволят увеличить количество людей, вовлеченных в театральную культуру.



Организация творческой части церемонии возложена на рабочую группу в составе представителей Росконцерта, театра имени Федора Волкова и Союза театральных деятелей России. Открытие предлагается провести в форме Всероссийского сбора труппы, на который будут приглашены представители около 40 ведущих театров России. Предполагаемое число гостей, представляющих театральное сообщество России, – около 160 человек.



До 1 декабря областными властями совместно с Минкультом будут завершены организационные мероприятия, связанные с проведением сбора театральных трупп, привлечением волонтеров и размещением участников.



В день официального открытия Года театра в Ярославле во всех учреждениях культуры также будут организованы различные культурные мероприятия для гостей и жителей области.



Справка



В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года следующий, 2019 год объявлен Годом театра в России.



Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец возглавляет оргкомитет по проведению всероссийской программы Года театра в России. В состав оргкомитета вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ», руководители крупнейших театров Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.



В рамках Года театра в России оргкомитетом утвержден федеральный план мероприятий. Принято решение о проведении во всех регионах РФ единого дня открытия – 13 декабря. В период с марта по ноябрь 2019 года запланирован Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, охватит всю страну и завершится в Калининграде. С июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится театральная олимпиада. Также в плане предусмотрены фестивали-конкурсы любительских и студенческих театров, комплексные мероприятия Союза театральных деятелей России, поддержка всероссийских и международных проектов, разработка проекта стратегии развития театрального дела на период до 2030 года, издание «Театральной энциклопедии России» и многое другое.



В Ярославской области разработан региональный план проведения Года театра. Он включает творческие события, мероприятия деловой программы и социальные акции. Основными событиями станут открытие Года театра, Международный день театра кукол (21 марта), Всемирный день театра (27 марта), День рождения в Ярославле первого русского театра (29 июня), закрытие Года театра.