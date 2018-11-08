​Государственное предприятие «Ярдормост» завершает ремонт второго участка окружной дороги Рыбинска. Работы во втором по значению городе области проводятся на средства, полученные из федерального бюджета при содействии губернатора Дмитрия Миронова. После двусторонней встречи главы региона с министром транспорта Евгением Дитрихом летом этого года Рыбинску было дополнительно выделено 400 миллионов рублей на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети. На выделенные деньги решено было отремонтировать 13 объектов, три из которых находятся на окружной дороге.



Ремонт ее приближается к завершению. В настоящий момент производятся укрепление обочин и благоустройство объекта. К сроку окончания контракта, 20 ноября, подрядная организация планирует полностью завершить работы.



– «Ярдормост» выполняет работы вовремя и без нареканий. Второй наш подрядчик – компания РУМСР – также соблюдает сроки: у них полностью закончены асфальтовые работы, осталось обустройство, – отметил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков. – Я думаю, каждый горожанин оценил изменение качества дорог города в лучшую сторону.В этом году Рыбинск в общей сложности получил из федерального бюджета на ремонт дорог 600 миллионов рублей, что позволило отремонтировать более 30 километров городских магистралей.