Сегодня в Ярославском театре имени Ф. Волкова прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября. Глава региона Дмитрий Миронов поздравил сотрудников и ветеранов службы с наступающим профессиональным праздником.



– Все, кто собрался сегодня в этом зале, посвятили свою жизнь защите прав, свобод и жизней наших соотечественников. Вы выбрали для себя нелегкую и очень благородную профессию, – отметил Дмитрий Миронов. – Слова особой благодарности я адресую ветеранам органов внутренних дел. Вы внесли огромный вклад в формирование новых подразделений областного управления МВД, при вашем участии внедрялись в практику технические средства, вы помогали младшим коллегам овладеть секретами профессионального мастерства, работали в самые сложные для страны годы, достойно выполняли свой долг.



На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам органов внутренних дел региона были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора Ярославской области, ценные подарки. Начальнику регионального УМВД России Андрею Липилину губернатор Дмитрий Миронов вручил сертификат на пять единиц снегоболотоходов производства АО «Русская механика».



– Хочу вас заверить, что Правительство Ярославской области в пределах своей компетенции сделает все, чтобы обеспечить эффективную работу правоохранительных структур, – сказал Дмитрий Миронов.



В 2018 году на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений предусмотрено около 159 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства приобретаются металлодетекторы, новые автомобили, спецсредства контроля и связи. В наиболее криминогенных местах продолжается установка современных видеокамер, а на дорогах – комплексов видеофиксации нарушений ПДД.



Начальник управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин отметил, что в текущем году удалось сохранить тенденцию сокращения количества зарегистрированных преступлений на территории региона, в том числе тяжких и особо тяжких, а также совершенных в общественных местах и на улице. Большое внимание было уделено профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.



– Специфика работы такова, что и в этот день большинство сотрудников находятся на служебном и боевом посту, – сказал в своем выступлении Андрей Липилин, - Защищая законные права и свободы граждан, охраняя правопорядок, вы с честью выполняете свой долг, показывая пример стойкости, выдержки и мужества. От имени региональной коллегии УМВД и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!



Со сцены театра имени Волкова с наступающим профессиональным праздником ярославских полицейских, ветеранов, их семьи сегодня поздравили также председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.