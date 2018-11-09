​Ключевые вопросы российско-китайских взаимоотношений, перспективы промышленной и технологической кооперации, инвестиций, межкультурных коммуникаций и другие важные темы обсудят участники стратегической сессии «Окно в Азию. Китай». Мероприятие состоится в рамках Ярославского инвестиционного форума, который пройдет в областном центре 27 – 28 ноября.



– В июне этого года во время визита делегации Ярославской области в Китайскую Народную Республику губернатор Дмитрий Миронов отметил, что необходимо укреплять сотрудничество двух стран и формировать ряд новых механизмов для привлечения инвестиций, – сказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Форум открывает возможности обменяться экспертными мнениями, выработать практические механизмы инвестиционного и межкультурного взаимодействия с Китаем.



Модератором сессии выступит руководитель центра стратегического развития Российско-Китайской палаты, руководитель (Scitech.fund) Павел Устюжанинов.



Среди экспертов – ответственный секретарь российской части межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов, руководитель направления «Китай» в московской школе управления «Сколково» Олег Ремыга, российский востоковед, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС Алексей Маслов.



Опытом выстраивания двусторонних отношений в процессе реализации совместных проектов поделится руководитель проекта «КамАЗ – Weichai» Денис Ануров. Соглашение о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей в Ярославской области между ПАО «КамАЗ» и «Weichai Power Co. Ltd.» было подписано в рамках IV Восточного экономического форума.



Напомним, что стать участником Ярославского инвестиционного форума можно, зарегистрировавшись на официальном сайте: https://yaif.ru.