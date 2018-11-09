​В Дзержинском районе города Ярославля восстановлено освещение в одном из дворов по улице Урицкого. На территории, объединяющей несколько домов, был сделан капитальный ремонт поврежденного электрического кабеля. Работы проведены по просьбе местных жителей, которые написали обращение на портал «Делаем вместе» (delaem.vmeste76.ru).



– На тему освещения и уборки дворов у нас поступило более тысячи сообщений, они стали лидерами по количеству обращений на портал «Делаем вместе», – отметил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – А в целом мы наблюдаем увеличение интереса к ресурсу, жители региона все чаще проявляют активную гражданскую позицию. За второе полугодие количество зарегистрировавшихся пользователей на портале стало больше на 25 процентов.



Портал «Делаем вместе» действует в регионе с октября прошлого года. Ресурс является продолжением губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе!». Это оперативное решение насущных проблем в течение 10 рабочих дней по семи категориям и 31 тематике. На данный момент на ресурсе – более 6 тысяч сообщений и более 4 тысяч зарегистрированных пользователей.