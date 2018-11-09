​40 детей с ограниченными возможностями из разных районов области принимают участие в проекте «Волшебный мир». До 11 ноября на базе ГБУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» для этих ребят в возрасте от 6 до 15 лет организована инклюзивная смена.



– «Волшебный мир» стал победителем регионального конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, – рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства области Наталия Кабанова. – Проект направлен на развитие творческих и коммуникативных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья и призван помочь им интегрироваться в общество.



8 ноября в рамках проекта был организован день открытых дверей. Дети вместе с родителями приняли участие в психолого-педагогических тренингах, играх, мастер-классах по флористике, моделированию из воздушных шаров. В гости к ребятам пришли также студенты Великосельского аграрного колледжа, которые в игровой форме рассказали участникам смены о разных профессиях и в качестве начинающих кинологов продемонстрировали показательные выступления с собаками.



Справка



Конкурс социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей проводится в соответствии с постановлением Правительства области от 30.03.2016 №328-п «О проведении ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области». В 2018 году признаны победителями 20 социально значимых проектов в 5 номинациях:



– «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время»;



– «Организация отдыха семей с несовершеннолетними детьми в каникулярное время»;



– «Творческая реабилитация детей-инвалидов в каникулярное время»;



– «Организация работы с детьми по месту жительства в каникулярное время»;



– «Равные права – равные возможности. Организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья».



На реализацию проектов в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в 2018 году выделено 2,5 миллиона рублей.