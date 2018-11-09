​10 ноября государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» отметит свой день рождения. В этот день 135 лет назад в стенах архитектурного ансамбля XVII века появилась первая экспозиция церковных древностей.



Накануне праздника в Белой палате кремля состоялось торжественное собрание музейного коллектива, на котором лучшим сотрудникам за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия региона были вручены почетные грамоты губернатора Ярославской области и регионального департамента культуры.



– Эту дату музей встречает большими и значимыми достижениями, – сказала в своей поздравительной речи заместитель директора департамента культуры Ярославской области Галина Сиротина. – Он неизменно радует жителей области и ее гостей интереснейшими выставками, серьезными научными публикациями и конференциями, масштабными концертными программами. А такие фестивали, как «Ростовское действо» и «Живая старина», прочно заняли достойное место в списке брендовых событий региона.



Круглые даты Ростовского кремля традиционно принято отмечать знаковыми событиями. 135-летию музея посвящена XXVIII научная конференция «История и культура Ростовской земли», а также презентация экспозиции картин русского авангарда «Хвост кометы». В основе выставки, которая откроется в середине декабря, – музейная коллекция картин русского авангарда.



– Открытие этой экспозиции – наша давняя мечта и прекрасный подарок всем любителям изобразительного искусства, – сказала директор музея-заповедника «Ростовский кремль» Наталия Каровская. – Уникальная картинная галерея украсит музей-заповедник, который, несмотря на свой почтенный возраст, остается современным, постоянно развивается и является местом притяжения как российских, так и зарубежных гостей.



Также в честь праздничной даты в Ростовском кремле состоится премьера спектакля «Соня. Свет ушедшей любви» Петербургского камерного театра. В основе постановки – письма Софьи Кекиной из рода знаменитых ростовских купцов. Кроме писем в спектакле также задействованы вещи того времени: раритеты, хранящиеся в филиале кремля – Музее ростовского купечества.



Справка



Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» основан 28 октября (10 ноября) 1883 года. Он был открыт по инициативе местных купцов-краеведов и сегодня является одним из старейших в стране. Указом Президента Российской Федерации в 1995 году музей-заповедник, являющийся единственным федеральным музеем региона, включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В числе десяти памятников культуры признан одним из символов России. В 2018 году Ростовский кремль внесен в предварительной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.