​В здании ярославской Центральной городской больницы на проспекте Октября, 52, открылся новый аптечный пункт выдачи льготных лекарств. Это четвертый по счету пункт, появившийся в Ярославле за последнее время. Аналогичные аптеки открыты в областном центре на улицах Маяковского, 61, Загородный сад, 6, проспекте Машиностроителей, 16. Организацией их занимается государственное предприятие «Ярославская областная фармация», которое является уполномоченным органом по выдаче льготных препаратов.



– Государство в лице областной фармации берет под контроль весь цикл льготного обеспечения. Мы контролируем качество медицинских препаратов и их быструю доставку в аптеку, – рассказал и. о. директора Ярославской областной фармации Валерий Панин. – Наша задача заключается в том, чтобы пациент, получив рецепт, не тратил время в поисках и знал, где по нему получить лекарство.



Пункты выдачи льготных лекарств открыты также в Борисоглебской и Угличской центральных районных больницах. В ближайшее время аптеки для льготных категорий граждан появятся в Дзержинском районе Ярославля, Переславском и Даниловском районах. В перспективе планируется открыть подобные пункты во всех районах Ярославской области.



Справка



На складе Яроблфарма в настоящее время хранится около 400 миллионов единиц медицинских препаратов, и еще почти 200 миллионов находится в аптечных пунктах. Льготные лекарства в Ярославском регионе получают порядка 22 тысяч человек.