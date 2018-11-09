​9 ноября в Гаврилов-Ямском районе на базе санатория «Сосновый бор» начал работу выездной образовательный лагерь, в котором будут заниматься 35 одаренных школьников. Мероприятие организовано в рамках реализации инновационного проекта «Траектория мечты» при поддержке регионального департамента образования.



Талантливым семиклассникам предстоит в интерактивном режиме освоить образовательную программу, включающую мастер-классы по основным учебным предметам. Запланированы индивидуальные и групповые занятия под руководством высококвалифицированных наставников-педагогов. Кроме того, в программе сборов - игры и тренинги, направленные на знакомство, сплочение, продуктивную коммуникацию, организацию совместной деятельности, интеллектуальные, творческие, спортивные мероприятия.



Проект «Траектория мечты» реализуется в Ярославском региональном инновационно-образовательном центре «Новая школа». Участие в нем принимают обучающиеся 7-х классов школ Ярославля, которые углубленно изучают отдельные предметы, участвуют в различных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, но испытывают затруднение в выборе предметного профиля.



Справка



Инновационный образовательный проект «Траектория мечты» апробируется в Ярославской области с ноября 2017 года и направлен на создание организационно-педагогических условий для выявления индивидуального образовательного запроса талантливых школьников, стимулирования их образовательной активности и самостоятельности, развертывания индивидуальных образовательных проектов и программ. В 2017/2018 учебном году выпускниками проекта стали 30 ярославских школьников.



По итогам прошлого учебного года проект «Траектория мечты» включен в топ-100 социальных практик России.