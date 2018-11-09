​В Демино завершается строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону.  Работы  организованы по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».  Общий объем финансирования  из бюджетов трех уровней – федерального, областного и местного – составляет около 200 миллионов рублей.

Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону началось в Демино в 2017 году. В  рамках первого этапа подрядная организация смонтировала биатлонное стрельбище на 30 стрелковых мест с выделением адаптированной площадки для инвалидов, стену из пуленепробиваемого стекла,  а также подготовила и оборудовала комнату для хранения оружия.

Второй этап стартовал в начале 2018 года. К выполнению работ были  привлечены  три подрядных организации – для  монтажа линии освещения, системы оснежения, формирования и асфальтирования трасс.

– Полностью завершить строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону должны в этом году, –  сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Подрядчик выполняет работы с соблюдением графика.  Проведена подготовка систем освещения и оснежения. Выполняются работы по асфальтированию трасс.

Система освещения даст возможность проводить тренировки и соревнования в разное время суток. Система оснежения позволит выдерживать требования по толщине снежной подушки трассы, которые диктуют соревнования международного уровня, даже в малоснежные зимы. Сама система состоит из проложенного под землей водопровода, в котором сделаны выпуски для подключения снежных пушек.

В настоящее время подрядчик выполняет  расширение для  реконструкции существующей трассы протяженностью 3,6  километров, приступил к асфальтированию территории стадиона. Здесь работы выполнены на 50%.

– Для асфальтировки лыжероллерных трасс, которые имеют разные высотные отметки,  нужна узкоспециализированная техника, – пояснил генеральный директор подрядной организации «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Наша техника позволяет выполнять такой вид работ.

Завершить весь комплекс асфальтирования по контракту необходимо до 4 декабря.

– Для рыбинских спортсменов такой центр – возможность получить хорошую базу для тренировок.  Также мы заинтересованы в том, чтобы проводить здесь соревнования и тренировки спортсменов самого высокого уровня. По согласованию с Минспортом мы готовим  этот центр для загрузки по календарю  федераций лыжных гонок и биатлона, – заявил глава города Рыбинска Денис Добряков.

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