​Вопросы организации сопровождения нуждающихся в господдержке семей с детьми обсудили в Ростове на совещании, организованном управлением по социальной и демографической политике Правительства области. В нем приняли участие представители департаментов образования, здравоохранения, руководители районных органов и учреждений социальной защиты населения, молодежной политики, общественных объединений, органов внутренних дел, семейных клубов и волонтерского движения.



Основной темой стала встречи стала реализация на территории Ростовского муниципального района проекта «Укрепление института семьи» . Он включен в перечень ключевых инициатив Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года и является базовой моделью комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности региональной системы профилактики семейного неблагополучия.



– В настоящее время нам необходимо провести целый комплекс мероприятий: от разработки модели межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми в Ростовском муниципальном районе, совершенствования нормативно-правовой базы, до организации просветительской и консультативной работы, – сказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.



По результатам совещания было принято решение обратить особое внимание органов исполнительной власти и местного самоуправления на проблемы раннего выявления неблагополучия, привлекать к работе с семьями, в которых сложилась непростая жизненная ситуация, представителей некоммерческих организаций, а так же организовать на базе педагогического университета обучение волонтеров, которые смогли бы сопровождать семьи и помогать им справиться со сложным периодом жизни.



Справка



В Ярославской области проживает 154814 семей с несовершеннолетними детьми, 236195 детей. Организовано сопровождение 338 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 548 семей, находящихся в социально опасном положении.