​Повторное тестирование светофорного режима «зеленая волна» на Московском проспекте в Ярославле пройдет в выходные 17-18 ноября.



– По итогу первого этапа тестирования нового плана координации светофорных объектов принято решение о его более дательной проработке с учетом всех замечаний от автовладельцев и официального заключения комиссии, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.



Информация о начале тестирования будет размещена дополнительно.