|Повторное тестирование светофорного режима «зеленая волна» на Московском проспекте в Ярославле пройдет в выходные 17-18 ноября.
– По итогу первого этапа тестирования нового плана координации светофорных объектов принято решение о его более дательной проработке с учетом всех замечаний от автовладельцев и официального заключения комиссии, – рассказала и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.
Информация о начале тестирования будет размещена дополнительно.
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вчера, 19:15
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