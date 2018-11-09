|Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!
Поздравляю вас с Днем экономиста!
В современных условиях ваша профессия играет особую роль в жизни общества и государства, широко востребована на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей и форм собственности. Специалисты сферы обеспечивают точный расчет ресурсов, осуществляют контроль за движением денежных средств, ценных бумаг.
Вы содействуете эффективному решению производственных, коммерческих задач, воплощению важных бизнес-проектов и социальных программ. Грамотный подход к делу, глубокое понимание текущей ситуации и перспектив развития стали неотъемлемыми качествами ярославских профессионалов-экономистов, выступают залогом успеха в ответственной и важной деятельности.
Желаю новых достижений в работе, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 20:15
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