​Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!



Поздравляю вас с Днем экономиста!



В современных условиях ваша профессия играет особую роль в жизни общества и государства, широко востребована на предприятиях, в организациях и учреждениях всех отраслей и форм собственности. Специалисты сферы обеспечивают точный расчет ресурсов, осуществляют контроль за движением денежных средств, ценных бумаг.



Вы содействуете эффективному решению производственных, коммерческих задач, воплощению важных бизнес-проектов и социальных программ. Грамотный подход к делу, глубокое понимание текущей ситуации и перспектив развития стали неотъемлемыми качествами ярославских профессионалов-экономистов, выступают залогом успеха в ответственной и важной деятельности.



Желаю новых достижений в работе, благополучия и всего самого доброго!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов