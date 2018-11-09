​Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Защита законности – благородное призвание, которому посвятили себя многие поколения доблестных стражей правопорядка.



Ваше ответственное отношение к службе, верность лучшим традициям ведомства, самоотверженность и личное мужество выступают залогом решения сложного круга стоящих задач.



Благодаря вам на территории региона надежно обеспечиваются общественный порядок, безопасность жителей.



Особая признательность адресована сегодня ветеранам, воспитавшим достойную смену сотрудников органов внутренних дел.



Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений в служении обществу и государству!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов