|Уважаемые посетители! В связи с проведением плановых работ 11 ноября с 11.00 до 21.00 возможны временные перебои в работе портала органов государственной власти Ярославской области. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 20:15
19 просмотров
2018.11.09 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 2018.11.09 Поздравление губернатора Ярославской области с Днем экономиста 2018.11.09 Тестирование светофорного режима «зеленая волна» на Московском проспекте в Ярославле начнется 17 ноября2018.11.09 Начал работу образовательный лагерь для одаренных школьников 2018.11.09 В регионе выстраивается система профилактики семейного неблагополучия