|С 12 по 18 ноября в 170 странах мира
проходит XI Всемирная
неделя предпринимательства. В ее рамках в Ярославской области организованы
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.
– Наш регион уже не первый раз участвует в
этом ежегодном масштабном международном проекте, – сообщил заместитель
председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Его миссия –
формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского
потенциала – соответствует задачам, стоящим перед инвестиционным блоком
Правительства нашего региона. Приглашаю всех предпринимателей и тех, кто еще
только хочет открыть свой бизнес, принять участие в мероприятиях всемирной
недели.
С 8 по 14 ноября Корпорация развития МСП
проводит бесплатный образовательный тренинг «Школа предпринимательства» для
желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.
15 ноября информационно-консультационная
служба АПК организует областной семинар на тему «Актуальные вопросы
предпринимательской деятельности».
Также экспортно ориентированные предприятия
14 – 15 ноября приглашены на международную выставку-платформу по легкой
промышленности «Bee-Together.ru».
От Ярославской области в ней примет участие ООО «Нейт Груп», которое представит
индивидуальный стенд. А 18 ноября начнется бизнес-миссия представителей региона
в Сербию, организованная с целью налаживания контактов для дальнейшего
расширения рынков сбыта ярославской продукции.
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