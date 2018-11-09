​С 12 по 18 ноября в 170 странах мира



проходит XI Всемирная



неделя предпринимательства. В ее рамках в Ярославской области организованы



мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.



– Наш регион уже не первый раз участвует в



этом ежегодном масштабном международном проекте, – сообщил заместитель



председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Его миссия –



формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского



потенциала – соответствует задачам, стоящим перед инвестиционным блоком



Правительства нашего региона. Приглашаю всех предпринимателей и тех, кто еще



только хочет открыть свой бизнес, принять участие в мероприятиях всемирной



недели.



С 8 по 14 ноября Корпорация развития МСП



проводит бесплатный образовательный тренинг «Школа предпринимательства» для



желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.



15 ноября информационно-консультационная



служба АПК организует областной семинар на тему «Актуальные вопросы



предпринимательской деятельности».



Также экспортно ориентированные предприятия



14 – 15 ноября приглашены на международную выставку-платформу по легкой



промышленности «Bee-Together.ru».



От Ярославской области в ней примет участие ООО «Нейт Груп», которое представит



индивидуальный стенд. А 18 ноября начнется бизнес-миссия представителей региона



в Сербию, организованная с целью налаживания контактов для дальнейшего



расширения рынков сбыта ярославской продукции.