​С 12 по 18 ноября в 170 странах мира

проходит XI Всемирная

неделя предпринимательства. В ее рамках в Ярославской области организованы

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

– Наш регион уже не первый раз участвует в

этом ежегодном масштабном международном проекте, – сообщил заместитель

председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Его миссия –

формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского

потенциала – соответствует задачам, стоящим перед инвестиционным блоком

Правительства нашего региона. Приглашаю всех предпринимателей и тех, кто еще

только хочет открыть свой бизнес, принять участие в мероприятиях всемирной

недели.

С 8 по 14 ноября Корпорация развития МСП

проводит бесплатный образовательный тренинг «Школа предпринимательства» для

желающих расширить или перепрофилировать свой бизнес.

15 ноября информационно-консультационная

служба АПК организует областной семинар на тему «Актуальные вопросы

предпринимательской деятельности».

Также экспортно ориентированные предприятия

14 – 15 ноября приглашены на международную выставку-платформу по легкой

промышленности «Bee-Together.ru».

От Ярославской области в ней примет участие ООО «Нейт Груп», которое представит

индивидуальный стенд. А 18 ноября начнется бизнес-миссия представителей региона

в Сербию, организованная с целью налаживания контактов для дальнейшего

расширения рынков сбыта ярославской продукции.

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