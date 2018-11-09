​Начался прием заявок на участие в конкурсе



«Лучший экспортер». Он проводится в регионе уже во второй раз и ориентирован на



малые и средние предприятия. Мероприятие организовано при поддержке



департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.



– Развитие экспортного потенциала местных



производителей – один из важных факторов укрепления региональной экономики, –



отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия



Багрова. – За последние два года в этом направлении сделан серьезный рывок.



Если на начало прошлого года в регионе было 233 экспортера, то к началу 2018-го



их число достигло 426. Компании уверенно выходят на внешние рынки, а мы



обеспечиваем им поддержку: обучаем, консультируем, находим для них



потенциальных партнеров, помогаем создавать сайты на иностранных языках. И все



это для малого и среднего бизнеса бесплатно или на условиях софинансирования.



Наталия Багрова добавила, что за январь –



август 2018 года прирост экспорта в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе



составил более 60 процентов по отношению к аналогичному периоду 2017-го. За



рубежом востребованы производимые в Ярославской области механическое



оборудование, резинотехнические изделия, продукция деревообработки, мебель,



бумага, пластмассы, лакокрасочные товары.



В этом году, как и в прошлом, победители



конкурса будут определены в восьми номинациях. В их числе – «Лучший экспортный



проект», «Самая длительная история экспорта», «Первый экспортный контракт»,



«Самая экспортно ориентированная компания», «Самая широкая география продаж»,



«Высокотехнологичный экспорт». Также лучших назовут Центр экспорта и партнер



конкурса.



Заявки принимаются до 7 декабря по адресу:



Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж, центр «Мой бизнес». Подробная



информация – на сайте exportcenter76.ru.