​Начался прием заявок на участие в конкурсе

«Лучший экспортер». Он проводится в регионе уже во второй раз и ориентирован на

малые и средние предприятия. Мероприятие организовано при поддержке

департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

– Развитие экспортного потенциала местных

производителей – один из важных факторов укрепления региональной экономики, –

отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия

Багрова. – За последние два года в этом направлении сделан серьезный рывок.

Если на начало прошлого года в регионе было 233 экспортера, то к началу 2018-го

их число достигло 426. Компании уверенно выходят на внешние рынки, а мы

обеспечиваем им поддержку: обучаем, консультируем, находим для них

потенциальных партнеров, помогаем создавать сайты на иностранных языках. И все

это для малого и среднего бизнеса бесплатно или на условиях софинансирования.

Наталия Багрова добавила, что за январь –

август 2018 года прирост экспорта в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе

составил более 60 процентов по отношению к аналогичному периоду 2017-го. За

рубежом востребованы производимые в Ярославской области механическое

оборудование, резинотехнические изделия, продукция деревообработки, мебель,

бумага, пластмассы, лакокрасочные товары.

В этом году, как и в прошлом, победители

конкурса будут определены в восьми номинациях. В их числе – «Лучший экспортный

проект», «Самая длительная история экспорта», «Первый экспортный контракт»,

«Самая экспортно ориентированная компания», «Самая широкая география продаж»,

«Высокотехнологичный экспорт». Также лучших назовут Центр экспорта и партнер

конкурса.

Заявки принимаются до 7 декабря по адресу:

Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж, центр «Мой бизнес». Подробная

информация – на сайте exportcenter76.ru.

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