|Начался прием заявок на участие в конкурсе
«Лучший экспортер». Он проводится в регионе уже во второй раз и ориентирован на
малые и средние предприятия. Мероприятие организовано при поддержке
департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.
– Развитие экспортного потенциала местных
производителей – один из важных факторов укрепления региональной экономики, –
отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия
Багрова. – За последние два года в этом направлении сделан серьезный рывок.
Если на начало прошлого года в регионе было 233 экспортера, то к началу 2018-го
их число достигло 426. Компании уверенно выходят на внешние рынки, а мы
обеспечиваем им поддержку: обучаем, консультируем, находим для них
потенциальных партнеров, помогаем создавать сайты на иностранных языках. И все
это для малого и среднего бизнеса бесплатно или на условиях софинансирования.
Наталия Багрова добавила, что за январь –
август 2018 года прирост экспорта в сегменте малого и среднего бизнеса в регионе
составил более 60 процентов по отношению к аналогичному периоду 2017-го. За
рубежом востребованы производимые в Ярославской области механическое
оборудование, резинотехнические изделия, продукция деревообработки, мебель,
бумага, пластмассы, лакокрасочные товары.
В этом году, как и в прошлом, победители
конкурса будут определены в восьми номинациях. В их числе – «Лучший экспортный
проект», «Самая длительная история экспорта», «Первый экспортный контракт»,
«Самая экспортно ориентированная компания», «Самая широкая география продаж»,
«Высокотехнологичный экспорт». Также лучших назовут Центр экспорта и партнер
конкурса.
Заявки принимаются до 7 декабря по адресу:
Ярославль, ул. Свердлова, 25д, 3-й этаж, центр «Мой бизнес». Подробная
информация – на сайте exportcenter76.ru.
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