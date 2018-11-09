​Творческое прочтение поэзии Николая



Некрасова представили участники педагогического фестиваля «Сейте разумное,



доброе, вечное…». Он прошел 12 ноября в Институте развития образования в рамках



регионального плана мероприятий по подготовке празднования 200-летия со дня



рождения поэта.



В конкурсе приняли участие преподаватели



русского языка и литературы, истории, начальных классов, представители



дошкольных учреждений из Ярославля, Тутаева, Ростова, Переславля и Ярославского



муниципального района. Они наизусть читали отрывки из произведений Некрасова:



«Размышления у парадного подъезда», «Арина – мать солдатская», «Ростовщик»,



«Поэт и гражданин» и других.



В состав жюри вошли представители областного



департамента образования, Института развития образования, авторитетные



преподаватели русского языка и литературы школ Ярославля. Специалисты оценивали



художественное раскрытие образа, технику и выразительность исполнения,



эмоциональность, артистизм, авторское прочтение.



Награждение победителей пройдет в рамках



межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития



образования в Ярославской области. Региональный компонент гуманитарного



образования как средство формирования гражданской идентичности учащихся»,



которая состоится в конце ноября.



Напомним, 200-летие со дня рождения Н.А.



Некрасова будет отмечаться в 2021 году. Региональный план подготовки к



празднованию включает в себя ряд научных и образовательных мероприятий,



экспозиционно-выставочные и издательские проекты. Предусмотрено проведение ежегодных



Некрасовских дней и фестиваля «Провинция – душа России», Всероссийского



Некрасовского праздника поэзии, Международного форума литературных музеев,



посвященного юбилею, и фестиваля некрасовских библиотек.



Также в плане – областной фестиваль школьных музеев



и межрегиональный фестиваль народного творчества «Я лиру посвятил...»,



реализация туристической программы «Некрасовская Русь», проведение семинаров,



конференций, олимпиад и конкурсов по краеведению.