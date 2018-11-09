|Творческое прочтение поэзии Николая
Некрасова представили участники педагогического фестиваля «Сейте разумное,
доброе, вечное…». Он прошел 12 ноября в Институте развития образования в рамках
регионального плана мероприятий по подготовке празднования 200-летия со дня
рождения поэта.
В конкурсе приняли участие преподаватели
русского языка и литературы, истории, начальных классов, представители
дошкольных учреждений из Ярославля, Тутаева, Ростова, Переславля и Ярославского
муниципального района. Они наизусть читали отрывки из произведений Некрасова:
«Размышления у парадного подъезда», «Арина – мать солдатская», «Ростовщик»,
«Поэт и гражданин» и других.
В состав жюри вошли представители областного
департамента образования, Института развития образования, авторитетные
преподаватели русского языка и литературы школ Ярославля. Специалисты оценивали
художественное раскрытие образа, технику и выразительность исполнения,
эмоциональность, артистизм, авторское прочтение.
Награждение победителей пройдет в рамках
межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития
образования в Ярославской области. Региональный компонент гуманитарного
образования как средство формирования гражданской идентичности учащихся»,
которая состоится в конце ноября.
Напомним, 200-летие со дня рождения Н.А.
Некрасова будет отмечаться в 2021 году. Региональный план подготовки к
празднованию включает в себя ряд научных и образовательных мероприятий,
экспозиционно-выставочные и издательские проекты. Предусмотрено проведение ежегодных
Некрасовских дней и фестиваля «Провинция – душа России», Всероссийского
Некрасовского праздника поэзии, Международного форума литературных музеев,
посвященного юбилею, и фестиваля некрасовских библиотек.
Также в плане – областной фестиваль школьных музеев
и межрегиональный фестиваль народного творчества «Я лиру посвятил...»,
реализация туристической программы «Некрасовская Русь», проведение семинаров,
конференций, олимпиад и конкурсов по краеведению.
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