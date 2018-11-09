​Творческое прочтение поэзии Николая

Некрасова представили участники педагогического фестиваля «Сейте разумное,

доброе, вечное…». Он прошел 12 ноября в Институте развития образования в рамках

регионального плана мероприятий по подготовке празднования 200-летия со дня

рождения поэта.

В конкурсе приняли участие преподаватели

русского языка и литературы, истории, начальных классов, представители

дошкольных учреждений из Ярославля, Тутаева, Ростова, Переславля и Ярославского

муниципального района. Они наизусть читали отрывки из произведений Некрасова:

«Размышления у парадного подъезда», «Арина – мать солдатская», «Ростовщик»,

«Поэт и гражданин» и других.

В состав жюри вошли представители областного

департамента образования, Института развития образования, авторитетные

преподаватели русского языка и литературы школ Ярославля. Специалисты оценивали

художественное раскрытие образа, технику и выразительность исполнения,

эмоциональность, артистизм, авторское прочтение.

Награждение победителей пройдет в рамках

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития

образования в Ярославской области. Региональный компонент гуманитарного

образования как средство формирования гражданской идентичности учащихся»,

которая состоится в конце ноября.

Напомним, 200-летие со дня рождения Н.А.

Некрасова будет отмечаться в 2021 году. Региональный план подготовки к

празднованию включает в себя ряд научных и образовательных мероприятий,

экспозиционно-выставочные и издательские проекты. Предусмотрено проведение ежегодных

Некрасовских дней и фестиваля «Провинция – душа России», Всероссийского

Некрасовского праздника поэзии, Международного форума литературных музеев,

посвященного юбилею, и фестиваля некрасовских библиотек.

Также в плане – областной фестиваль школьных музеев

и межрегиональный фестиваль народного творчества «Я лиру посвятил...»,

реализация туристической программы «Некрасовская Русь», проведение семинаров,

конференций, олимпиад и конкурсов по краеведению. 

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