​12 ноября волонтеры «Союза студентов» из

ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Ярославской государственной сельскохозяйственной

академии провели мероприятия для пожилых людей и детей из семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации.

– «Союз студентов» является самым крупным

волонтерским отрядом региона и проводит более 100 мероприятий в год, –

рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и

молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – В его составе – более

400 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Их проекты и инициативы направлены

на оказание помощи пожилым, детям и людям с ограниченными возможностями.

Волонтеры регулярно организуют различные мастер-классы и досуговые мероприятия.

Максим Цветков также отметил, что в этом году,

объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца, число

волонтеров в регионе значительно увеличилось. К январю в Ярославской области

системной добровольческой деятельностью было охвачено 15,5 тысячи граждан,

сейчас – уже 20 тысяч.​

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