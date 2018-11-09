|12 ноября волонтеры «Союза студентов» из
ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Ярославской государственной сельскохозяйственной
академии провели мероприятия для пожилых людей и детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
– «Союз студентов» является самым крупным
волонтерским отрядом региона и проводит более 100 мероприятий в год, –
рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – В его составе – более
400 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Их проекты и инициативы направлены
на оказание помощи пожилым, детям и людям с ограниченными возможностями.
Волонтеры регулярно организуют различные мастер-классы и досуговые мероприятия.
Максим Цветков также отметил, что в этом году,
объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца, число
волонтеров в регионе значительно увеличилось. К январю в Ярославской области
системной добровольческой деятельностью было охвачено 15,5 тысячи граждан,
сейчас – уже 20 тысяч.
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