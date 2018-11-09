​12 ноября волонтеры «Союза студентов» из



ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Ярославской государственной сельскохозяйственной



академии провели мероприятия для пожилых людей и детей из семей, находящихся в



трудной жизненной ситуации.



– «Союз студентов» является самым крупным



волонтерским отрядом региона и проводит более 100 мероприятий в год, –



рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и



молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – В его составе – более



400 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Их проекты и инициативы направлены



на оказание помощи пожилым, детям и людям с ограниченными возможностями.



Волонтеры регулярно организуют различные мастер-классы и досуговые мероприятия.



Максим Цветков также отметил, что в этом году,



объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца, число



волонтеров в регионе значительно увеличилось. К январю в Ярославской области



системной добровольческой деятельностью было охвачено 15,5 тысячи граждан,



сейчас – уже 20 тысяч.​