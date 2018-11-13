​На автомобильной дороге Иваново – Писцово –



Гаврилов-Ям – Ярославль отремонтированы три участка общей протяженностью 11



километров. Ремонт произведен в районе села Шопша на средства ведомственной



целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской



области».



На объекте методом холодного фрезерования



срезано изношенное покрытие, уложен выравнивающий материал. Верхний слой сделан



из асфальтобетонного покрытия ЩМА-15, применение которого существенно



продлевает срок службы дороги, повышая ее транспортно-эксплуатационные



качества.



Для безопасного передвижения пешеходов в



районе населенного пункта Осенево обустроен тротуар, перенесена автобусная



остановка, установлены новые автопавильоны, посадочные площадки оборудованы



заездными карманами. Расчищены полосы отвода от растительности, сделаны съезды,



отремонтированы и частично заменены водопропускные трубы. Обочины укреплены



асфальтобетонной крошкой, горизонтальная дорожная разметка нанесена



термопластичными материалами.



– Работы на этом объекте завершены, так же



как и в целом по региону. Только на некоторых участках остались небольшие



работы по благоустройству, – отметил директор департамента дорожного хозяйства



Ярославской области Евгений Моисеев. – Сотрудники Ярославской областной



дорожной службы, выступающей заказчиком работ, контролировали качество их



производства на всех этапах на каждом объекте в ежедневном режиме.