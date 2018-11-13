​21 ноября в Ярославле во второй раз будет



организован День рождения Золотого кольца России.



Ключевыми событиями праздника станут



открытие первого российского фестиваля телевизионных программ, фильмов и



видеороликов «Золотое кольцо России» и межрегионального этапа всероссийского



кулинарного чемпионата «Cheff a la Russe» с участием мэров Золотого кольца.



Деловая повестка мероприятия предусматривает рабочую встречу мэров и подписание



соглашений о сотрудничестве с ассоциацией экономического взаимодействия субъектов



РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации».



Кроме того, все желающие смогут принять



участие в танцевальном флешмобе, посвященном кадрили. Он пройдет на улицах



городов области, входящих в туристический маршрут, с 14.00 до 15.00. В



Ярославле – на улице Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на



Успенской, в Ростове – в районе улицы Маршала Алексеева.



Знаменитый танец исполнят участники



фольклорных и хореографических коллективов, они также проведут мастер-классы.



– Празднование Дня рождения Золотого кольца



уже становится доброй традицией, визитной карточкой старейшего туристического



маршрута, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия



Рыбакова. – Это не просто знаменательная дата в календаре, но и прекрасный повод



для дискуссий и принятия решений, направленных на консолидацию туристических



возможностей городов и регионов маршрута.