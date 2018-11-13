|21 ноября в Ярославле во второй раз будет
организован День рождения Золотого кольца России.
Ключевыми событиями праздника станут
открытие первого российского фестиваля телевизионных программ, фильмов и
видеороликов «Золотое кольцо России» и межрегионального этапа всероссийского
кулинарного чемпионата «Cheff a la Russe» с участием мэров Золотого кольца.
Деловая повестка мероприятия предусматривает рабочую встречу мэров и подписание
соглашений о сотрудничестве с ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации».
Кроме того, все желающие смогут принять
участие в танцевальном флешмобе, посвященном кадрили. Он пройдет на улицах
городов области, входящих в туристический маршрут, с 14.00 до 15.00. В
Ярославле – на улице Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на
Успенской, в Ростове – в районе улицы Маршала Алексеева.
Знаменитый танец исполнят участники
фольклорных и хореографических коллективов, они также проведут мастер-классы.
– Празднование Дня рождения Золотого кольца
уже становится доброй традицией, визитной карточкой старейшего туристического
маршрута, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия
Рыбакова. – Это не просто знаменательная дата в календаре, но и прекрасный повод
для дискуссий и принятия решений, направленных на консолидацию туристических
возможностей городов и регионов маршрута.
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