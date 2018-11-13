​21 ноября в Ярославле во второй раз будет

организован День рождения Золотого кольца России.

Ключевыми событиями праздника станут

открытие первого российского фестиваля телевизионных программ, фильмов и

видеороликов «Золотое кольцо России» и межрегионального этапа всероссийского

кулинарного чемпионата «Cheff a la Russe» с участием мэров Золотого кольца.

Деловая повестка мероприятия предусматривает рабочую встречу мэров и подписание

соглашений о сотрудничестве с ассоциацией экономического взаимодействия субъектов

РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации».

Кроме того, все желающие смогут принять

участие в танцевальном флешмобе, посвященном кадрили. Он пройдет на улицах

городов области, входящих в туристический маршрут, с 14.00 до 15.00. В

Ярославле – на улице Кирова, в Переславле – на Народной площади, в Угличе – на

Успенской, в Ростове – в районе улицы Маршала Алексеева.

Знаменитый танец исполнят участники

фольклорных и хореографических коллективов, они также проведут мастер-классы.

– Празднование Дня рождения Золотого кольца

уже становится доброй традицией, визитной карточкой старейшего туристического

маршрута, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия

Рыбакова. – Это не просто знаменательная дата в календаре, но и прекрасный повод

для дискуссий и принятия решений, направленных на консолидацию туристических

возможностей городов и регионов маршрута.

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