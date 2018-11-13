​На площадке, где будет построен новый

хирургический корпус Ярославской областной онкологической больницы, идут

подготовительные работы. Как сообщил заместитель директора регионального

департамента строительства Александр Черневский, в настоящее время

ресурсоснабжающие организации занимаются переносом сетей инженерно-технического

обеспечения из-под будущего здания.

– «Ростелеком» и ТГК-2 мероприятия уже

закончили, «Ярославльводоканал» – завершает, – отметил он. – В ноябре к своей

части работ приступит «МРСК Центра» – «Ярэнерго».

В частности, ОА «Ярославльводоканал»

проложил две линии водопровода, по 125 метров каждая.

– Водоснабжение больницы уже осуществляется

по новому трубопроводу, – пояснил заместитель технического директора

предприятия Михаил Пасхин. – Выполненная нами работа дает возможность для

подключения нового объекта, когда он будет возведен.

Хирургический корпус будет представлять

собой 12-этажное здание, расположенное в квартале, ограниченном проспектом

Октября, улицами Чкалова и Чехова. В нем предусмотрены 12 операционных,

отделения реанимации, интенсивной терапии, абдоминальной хирургии, торакальное,

маммологическое и гинекологическое отделения, приемный покой.

Сейчас строительная площадка ограждена в

соответствии со всеми требованиями, практически завершена ее расчистка от

деревьев и кустарников.

Проектная документация хирургического

корпуса онкобольницы направлена в Главгосэкспертизу России. Идет работа по

устранению недочетов. Планируемый срок начала строительства объекта – зима 2018

– 2019 годов.

Справка

Строительство нового корпуса областной

больницы стало возможным благодаря содействию Президента России Владимира

Путина. С просьбой помочь в решении этого вопроса к нему обратился в прошлом

году губернатор Дмитрий Миронов.

Общий размер федеральной субсидии на

возведение хирургического корпуса составит 800 миллионов рублей. 200 миллионов

регион получит в этом году и по 300 миллионов – в 2019 и 2020 годах.

Планируемый ввод объекта в эксплуатацию –

2021 год.

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