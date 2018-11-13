​На площадке, где будет построен новый



хирургический корпус Ярославской областной онкологической больницы, идут



подготовительные работы. Как сообщил заместитель директора регионального



департамента строительства Александр Черневский, в настоящее время



ресурсоснабжающие организации занимаются переносом сетей инженерно-технического



обеспечения из-под будущего здания.



– «Ростелеком» и ТГК-2 мероприятия уже



закончили, «Ярославльводоканал» – завершает, – отметил он. – В ноябре к своей



части работ приступит «МРСК Центра» – «Ярэнерго».



В частности, ОА «Ярославльводоканал»



проложил две линии водопровода, по 125 метров каждая.



– Водоснабжение больницы уже осуществляется



по новому трубопроводу, – пояснил заместитель технического директора



предприятия Михаил Пасхин. – Выполненная нами работа дает возможность для



подключения нового объекта, когда он будет возведен.



Хирургический корпус будет представлять



собой 12-этажное здание, расположенное в квартале, ограниченном проспектом



Октября, улицами Чкалова и Чехова. В нем предусмотрены 12 операционных,



отделения реанимации, интенсивной терапии, абдоминальной хирургии, торакальное,



маммологическое и гинекологическое отделения, приемный покой.



Сейчас строительная площадка ограждена в



соответствии со всеми требованиями, практически завершена ее расчистка от



деревьев и кустарников.



Проектная документация хирургического



корпуса онкобольницы направлена в Главгосэкспертизу России. Идет работа по



устранению недочетов. Планируемый срок начала строительства объекта – зима 2018



– 2019 годов.



Справка



Строительство нового корпуса областной



больницы стало возможным благодаря содействию Президента России Владимира



Путина. С просьбой помочь в решении этого вопроса к нему обратился в прошлом



году губернатор Дмитрий Миронов.



Общий размер федеральной субсидии на



возведение хирургического корпуса составит 800 миллионов рублей. 200 миллионов



регион получит в этом году и по 300 миллионов – в 2019 и 2020 годах.



Планируемый ввод объекта в эксплуатацию –



2021 год.