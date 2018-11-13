|На площадке, где будет построен новый
хирургический корпус Ярославской областной онкологической больницы, идут
подготовительные работы. Как сообщил заместитель директора регионального
департамента строительства Александр Черневский, в настоящее время
ресурсоснабжающие организации занимаются переносом сетей инженерно-технического
обеспечения из-под будущего здания.
– «Ростелеком» и ТГК-2 мероприятия уже
закончили, «Ярославльводоканал» – завершает, – отметил он. – В ноябре к своей
части работ приступит «МРСК Центра» – «Ярэнерго».
В частности, ОА «Ярославльводоканал»
проложил две линии водопровода, по 125 метров каждая.
– Водоснабжение больницы уже осуществляется
по новому трубопроводу, – пояснил заместитель технического директора
предприятия Михаил Пасхин. – Выполненная нами работа дает возможность для
подключения нового объекта, когда он будет возведен.
Хирургический корпус будет представлять
собой 12-этажное здание, расположенное в квартале, ограниченном проспектом
Октября, улицами Чкалова и Чехова. В нем предусмотрены 12 операционных,
отделения реанимации, интенсивной терапии, абдоминальной хирургии, торакальное,
маммологическое и гинекологическое отделения, приемный покой.
Сейчас строительная площадка ограждена в
соответствии со всеми требованиями, практически завершена ее расчистка от
деревьев и кустарников.
Проектная документация хирургического
корпуса онкобольницы направлена в Главгосэкспертизу России. Идет работа по
устранению недочетов. Планируемый срок начала строительства объекта – зима 2018
– 2019 годов.
Справка
Строительство нового корпуса областной
больницы стало возможным благодаря содействию Президента России Владимира
Путина. С просьбой помочь в решении этого вопроса к нему обратился в прошлом
году губернатор Дмитрий Миронов.
Общий размер федеральной субсидии на
возведение хирургического корпуса составит 800 миллионов рублей. 200 миллионов
регион получит в этом году и по 300 миллионов – в 2019 и 2020 годах.
Планируемый ввод объекта в эксплуатацию –
2021 год.
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