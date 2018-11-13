​Завершился региональный этап всероссийского

конкурса «Педагогический дебют», который в Ярославской области проходил

впервые. Его участники – работники детских садов, школ, профессиональных

образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, чей стаж не

превышает пяти лет.

– Конкурсные испытания были сложными. Но

настоящий учитель никогда не останавливается на достигнутом, он всегда в

поисках новых знаний, в процессе личностного и профессионального роста, –

отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –

Я уверена, что этот конкурс стал импульсом для дальнейшего развития каждого из

участников, вдохновил на новые творческие находки. Мы поняли, что такие

соревнования очень важны и нужны, и через такую форму мы привлекаем в профессию

молодых специалистов.

За звание лучшего боролись 44 педагога из 13

муниципальных образований. 11 – педагоги сельских образовательных организаций.

Средний возраст участников составил 25 лет, средний стаж педагогической

деятельности – 2 года и 2 месяца.

Первый тур включал в себя выполнение

творческой работы «Мои точки роста», создание видеоролика «Моя визитная карточка»,

презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с

детьми.

Во втором туре финалисты публично

произносили речь на заданную тему, демонстрируя свою профессиональную и

гражданскую позицию, и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор»,

обсуждая проблемные педагогические ситуации.

Первым победителем «Педагогического дебюта»

стала учитель математики и физики муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя школа №2» Переславля-Залесского Алена Цуцурина.

– Было очень сложно, – поделилась она. – Я

надеялась на победу и очень старалась. Конкуренция была безумно сильная, ребята

все очень достойные, и я у них многому научилась – методикам, формам

преподавания. И эта победа – большая ответственность.​

Алена Цуцурина будет представлять

Ярославскую область на заключительном этапе всероссийского конкурса, который

состоится весной 2019 года.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
10:30
20 просмотров