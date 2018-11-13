|Завершился региональный этап всероссийского
конкурса «Педагогический дебют», который в Ярославской области проходил
впервые. Его участники – работники детских садов, школ, профессиональных
образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, чей стаж не
превышает пяти лет.
– Конкурсные испытания были сложными. Но
настоящий учитель никогда не останавливается на достигнутом, он всегда в
поисках новых знаний, в процессе личностного и профессионального роста, –
отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –
Я уверена, что этот конкурс стал импульсом для дальнейшего развития каждого из
участников, вдохновил на новые творческие находки. Мы поняли, что такие
соревнования очень важны и нужны, и через такую форму мы привлекаем в профессию
молодых специалистов.
За звание лучшего боролись 44 педагога из 13
муниципальных образований. 11 – педагоги сельских образовательных организаций.
Средний возраст участников составил 25 лет, средний стаж педагогической
деятельности – 2 года и 2 месяца.
Первый тур включал в себя выполнение
творческой работы «Мои точки роста», создание видеоролика «Моя визитная карточка»,
презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с
детьми.
Во втором туре финалисты публично
произносили речь на заданную тему, демонстрируя свою профессиональную и
гражданскую позицию, и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор»,
обсуждая проблемные педагогические ситуации.
Первым победителем «Педагогического дебюта»
стала учитель математики и физики муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №2» Переславля-Залесского Алена Цуцурина.
– Было очень сложно, – поделилась она. – Я
надеялась на победу и очень старалась. Конкуренция была безумно сильная, ребята
все очень достойные, и я у них многому научилась – методикам, формам
преподавания. И эта победа – большая ответственность.
Алена Цуцурина будет представлять
Ярославскую область на заключительном этапе всероссийского конкурса, который
состоится весной 2019 года.
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