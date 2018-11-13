​Завершился региональный этап всероссийского



конкурса «Педагогический дебют», который в Ярославской области проходил



впервые. Его участники – работники детских садов, школ, профессиональных



образовательных организаций, педагоги дополнительного образования, чей стаж не



превышает пяти лет.



– Конкурсные испытания были сложными. Но



настоящий учитель никогда не останавливается на достигнутом, он всегда в



поисках новых знаний, в процессе личностного и профессионального роста, –



отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –



Я уверена, что этот конкурс стал импульсом для дальнейшего развития каждого из



участников, вдохновил на новые творческие находки. Мы поняли, что такие



соревнования очень важны и нужны, и через такую форму мы привлекаем в профессию



молодых специалистов.



За звание лучшего боролись 44 педагога из 13



муниципальных образований. 11 – педагоги сельских образовательных организаций.



Средний возраст участников составил 25 лет, средний стаж педагогической



деятельности – 2 года и 2 месяца.



Первый тур включал в себя выполнение



творческой работы «Мои точки роста», создание видеоролика «Моя визитная карточка»,



презентацию своего опыта «У меня это хорошо получается» и открытое занятие с



детьми.



Во втором туре финалисты публично



произносили речь на заданную тему, демонстрируя свою профессиональную и



гражданскую позицию, и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор»,



обсуждая проблемные педагогические ситуации.



Первым победителем «Педагогического дебюта»



стала учитель математики и физики муниципального общеобразовательного



учреждения «Средняя школа №2» Переславля-Залесского Алена Цуцурина.



– Было очень сложно, – поделилась она. – Я



надеялась на победу и очень старалась. Конкуренция была безумно сильная, ребята



все очень достойные, и я у них многому научилась – методикам, формам



преподавания. И эта победа – большая ответственность.​



Алена Цуцурина будет представлять



Ярославскую область на заключительном этапе всероссийского конкурса, который



состоится весной 2019 года.